Колумбийский футболист считает, что главный тренер мюнхенцев ему не доверяет.

Полузащитник мюнхенской Баварии Хамес Родригес поссорился с главным тренером команды Нико Ковачем.

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Футболист заявил руководству мюнхенского клуба, что не намерен оставаться в Баварии, пока команду тренирует хорватский специалист, сообщает Bild.

Отмечается, что колумбиец недоволен своим положением в команде из-за недостатка игровой практики.

Напомним, контракт Родригеса принадлежит мадридскому Реалу. У Баварии есть опция выкупа Хамеса за 42 миллиона евро по окончании срока аренды.

В этом сезоне Хамес провел за Баварию 13 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Хамес может перейти в Ювентус или вернуться в Реал.