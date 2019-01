Бавария официально объявила о расторжении контракта с нападающим Сандро Вагнером.

Читай также: Боруссия Д рассчитывает ослабить Баварию, не продавая им своих футболистов

Как сообщает пресс-служба клуба, Вагнер был продан в китайский клуб Тяньцзинь Тэда. В текущем сезоне 31-летний форвард сыграл 11 матчей за команду, однако не отметился результативными действиями.

"Сандро попросил освободить его он контракта. Он получил предложение из Китая, и мы одобрили его просьбу. Благодарим Сандро за его игру в Баварии и желаем ему успехов в Китае", - прокомментировал трансфер спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич.

Sandro #Wagner is leaving #FCBayern to join Tianjin Teda in the Chinese Super League with immediate effect.



Thanks for everything, Sandro, and best of luck in China 🙌#MiaSanMia #DankeSandro pic.twitter.com/mB1iMjvNGp