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Kicker: Коноплянка останется в Шальке

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Наставник немецкого клуба Доменико Тедеско рассчитывает на украинца.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка не покинет команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает обозреватель немецкого издания Kicker Тони Лието.

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“В матче против Герты мы наконец-то увидели настоящего Коноплянку. Впрочем, забивать такие голы Коно надо бы почаще.

Вариант с уходом украинца в это трансферное окно исключен. В прошлом матче Шальке потерял из-за травм трех ключевых исполнителей. Так что Коноплянка сейчас действительно нужен Тедеско на левом фланге.“, - заявил журналист.

Ранее в СМИ сообщалось, что украинский вингер был близок к переходу в турецкий Бешикташ.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, Доменико Тедеско, Бундеслига, футбол
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