Мюнхенцы продолжают "дышать в спину" дортмундской Боруссии.

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария на Альянц Арене разгромила Штутгарт (4:1).

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На данный момент, отрыв действующего чемпиона Германии от дортмундской Боруссии составляет шесть очков.

В следующем туре Бавария отправится в гости к Байеру, а Штутгарт на выезде сыграет с Фрайбургом.

Бавария — Штутгарт 4:1

Голы: Тиаго, 4, Гентнер, 57 (авт.), Горецка, 71, Левандовски, 85 — Донис, 26



Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Мартинес (Гнабри, 46), Алькантара — Мюллер (Хамес, 74), Горецка, Коман (Дэвис, 86) — Левандовски.



Штутгарт: Цилер — Бек, Кабак, Кемпф, Инсуа — Аскасибар, Гентнер — Цубер (Дидави, 87), Гонсалес, Эссвайн (Эссвайн, 89) — Донис (Томми, 73).



Предупреждения: Алаба — Гентнер.

Нереализованный пенальти: Левандовски, 65 (штанга).

Днем ранее главный конкурент Баварии в борьбе за чемпионство Боруссия Дортмунд разгромила на своем поле Ганновер