Боруссия уверенно обыграла Ганновер в 20-м туре Бундеслиги.

Лидер турнирной таблицы чемпионата Германии дортмундская Боруссия уверенно обыграл гостей из Ганновера.

Боруссия Д — Ганновер 5:1

Голы: Хакими, 24, Ройс. 59, Гетце, 62, Геррейру, 67, Витсель, 90 — Хаджич, 86



Боруссия Д: Бюрки — Пищек (Шмельцер, 70), Вайгль, Диалло, Хакими — Дилейни (Дауд, 78), Витсель — Санчо, Ройс, Геррейру — Гетце (Алькасер, 66).



Ганновер: Эссер — Акпогума, Антон, Виммер — Альборнос, Бакалорц, Фоссум, Острзолек — Бази (Асано, 43), Мюллер (Дирссен, 75) — Вейндандт (Хаджич, 83).

Предупреждения: Хакими — Акпогума.

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