В чемпионате Германии по футболу прошли поединки 19-го тура.

В рамках 19 тура немецкой Бундеслиги в субботу, 26 января, состоялось сразу шесть матчей внутреннего первенства. Лидер турнирной таблицы дортмундская Боруссия уверенно обыграла гостей из Ганновера, а поединок между бременским Вердером и будущим соперником донецкого Шахтера по Лиге Европы, Айнтрахтом из Франкфурта, завершился результативной ничьей.

Боруссия Д — Ганновер 5:1

Голы: Хакими, 24, Ройс. 59, Гетце, 62, Геррейру, 67, Витсель, 90 — Хаджич, 86



Боруссия Д: Бюрки — Пищек (Шмельцер, 70), Вайгль, Диалло, Хакими — Дилейни (Дауд, 78), Витсель — Санчо, Ройс, Геррейру — Гетце (Алькасер, 66).



Ганновер: Эссер — Акпогума, Антон, Виммер — Альборнос, Бакалорц, Фоссум, Острзолек — Бази (Асано, 43), Мюллер (Дирссен, 75) — Вейндандт (Хаджич, 83).

Предупреждения: Хакими — Акпогума.

Вердер Бремен — Айтнтрахт Франкфурт 2:2

Голы: Эггештайн, 27, Харник, 52 — Ребич, 35, Алле, 68, с пенальти.

Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Лангкамп (Велькович, 37), Мойсандер, Аугустинссон — Баргфреде — Эггештайн, Классен — Харник (Серджент, 69), Крузе, Эггештайн (Писсаро, 86).

Айнтрахт: Трапп — Фалетт, Хасебе, Абрахам (Русс, 67) — Костич, Де Гузман (Гачинович, 63), Роде (Штендера, 87), Да Коста — Ребич — Алле, Йович.

Предупреждения: Гебре Селассие, Велькович, Баргфреде, Классен — Костич, Роде.

Майнц — Нюрнберг 2:1

Голы: Брозиньски, 12, Куайсон, 73 — Марграйттер, 43.

Майнц: Мюллер — Брозиньски, Белль, Хак, Кариколь — Озтунали (Максим, 54), Кюнде Малонг Пьер, Гбамен — Матета (Уджа, 82), Боэтьюс, Куайсон (Лаца, 79).

Нюрнберг: Матения — Лейбольд, Эвертон, Марграйттер, Валентини — Петрак (Керк, 87) — Паласиос-Мартинес, Беренс — Перейра (Ловен, 66), Зрелак, Вура.

Предупреждения: Матета, Гбамен, Белль — Бредлов (за приделами поля).

Фрайбург — Хоффенхайм 2:4

Голы: Хелер, 42, Нидерлехнер, 77 — Жоэлинтон, 19, Крамарич (пен.), 59, 72, Демирбай, 85

Фрайбург: Шволов — Штенцель (Нидерлехнер, 66), Гульде, Хайнц, Гюнтер — Кох, Хаберер, Гондорф (Раве, 75), Франтц — Хелер (Вальдшмидт, 65), Петерсен.

Хоффенхайм: Бауманн — Кадержабек, Хюбнер, Фогт, Шульц (Бренет, 89) — Гайгер (Амири, 77), Гриллич, Демирбай — Крамарич, Жоэлинтон, Салаи (Пош, 64).

Предупреждения: Шульц, Гриллич.

Вольфсбург — Байер Леверкузен 0:3

Голы: Хавертц, 45, с пенальти, Фолланд, 62, Брандт, 88.

Вольфсбург: Кастельс — Вилльям (Клаус, 78), Кнохе, Брукс, Руссийон — Арнольд — Герхардт, Реджбечай (Брекало, 63) — Штеффен, Вегхорст, Мехмеди (Малли, 27).

Байер: Градецки — Венделл (Вайзер, 78), Свен Бендер, Та, Ларс Бендер — Арангис — Беллараби, Брандт, Хавертц, Бейли (Баумгартлингер, 77) — Фолланд.

Предпреждения: Реджбечай, Вилльям, Брукс, Арнольд, Руссийон — Арангис, Венделл, Бейли.

Боруссия М — Аугсбург 2:0

Голы: Вендт, 78, Херманн, 90+3.

Боруссия М: Зоммер — Ланг, Гинтер, Эльведи, Вендт — Штробль — Хофманн, Неухаус (Куисанс, 63) — Траоре (Херманн, 77), Штиндль, Плеа (Закариа, 84).

Аугсбург: Кобель — Стафилидис, Гинтереггер, Данзо, Шмил — Байер (Грегорич, 82), Хедира — Макс (Тайгль, 67), Моравек, Хан — Финнюогасон (Кордова, 73).

Предупреждения: Зоммер, Куисанс — Хедира, Данзо, Хан, Стафилидис.

Нереализованный пенальти: Хофманн, 44 (вратарь).

После 19 туров первое место в турнирной таблице занимает Боруссия из Дортмунда, набрав 48 очков. Вторую строчку делят гладбахская Боруссия и Бавария - по 39 баллов. Правда, у мюнхенского клуба еще есть одна игра в запасе.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д рассчитывает ослабить Баварию, не продавая им своих футболистов.