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Коноплянка получил одну из лучших оценок за матч с Гертой по версии WhoScored

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Украинец забил гол и отметился высокой точностью передач.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
schalke04.de

Гельзенкирхенский Шальке сыграл в результативную ничью с берлинской Гертой (2:2) в матче 19-го тура чемпионата Германии.

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Украинский полузащитник “кобальтовых“ Евгений Конопянка попал в стартовый состав команды, и на 17-й минуте поединка открыл счет, а также отметился высокой точностью передач (85%). За этот поединок известный статистический портал WhoScored дал украинцу оценку 7,3.

Смотрите также гол Евгения Коноплянки на 17-й минуте матча с Гертой.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, Герта, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, оценка
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