Украинец забил гол и отметился высокой точностью передач.

Гельзенкирхенский Шальке сыграл в результативную ничью с берлинской Гертой (2:2) в матче 19-го тура чемпионата Германии.

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Украинский полузащитник “кобальтовых“ Евгений Конопянка попал в стартовый состав команды, и на 17-й минуте поединка открыл счет, а также отметился высокой точностью передач (85%). За этот поединок известный статистический портал WhoScored дал украинцу оценку 7,3.

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