Украинец отметился голом, но не принес команде победу.

Шальке в выездном матче 19-го тура чемпионата Германии не сумел обыграть Герту.

Первый гол в поединке забил украинец Евгений Коноплянка на 17-й минуте, однако это не помогло его команде выиграть. До конца первого тайма было забито еще три гола, и матч так и завершился со счетом 2:2.

Отметим, что Шальке занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе 22 очка.

Герта - Шальке 2:2

Голы: Груйич, 39, Ибешивич, 45 - Коноплянка, 17, Ут, 44

Герта: Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Груйич, Лустенбергер, Лацаро, Штарк Н., Майер Ар. (Миттельштедт, 87), Дуда (Дарида, 87), Зельке; Ибишевич (Калу, 72)

Шальке: Нюбель, Настасич, Стамбули (Бенталеб, 33), Очипка, Сане С., Руди, Шопф (Сердар, 27), Калиджиури Д., Скжибски (Кутуджу, 76), Ут, Коноплянка

Предупрежедния: Рекик, 14, Зельке, 41 - Руди, 41.