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Коноплянка открыл счет в матче против Герты

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Украинец отличился голом в матче чемпионата Германии.
Евгений Коноплянка празднует забитый гол
Евгений Коноплянка празднует забитый гол
schalke04.de

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка попал в стартовый состав команды на матч 19-го тура Бундеслиги против Герты.

Наш футболист сумел забить гол уже на 17-й минуте поединка, а результативную передачу выполнил Бенжамен Стамбули.

Напомним, встреча началась в 21:30 по киевскому времени. Герта сумела сравнять счет на 39-й минуте поединка. Под занавес первого тайма команды обменялись голами и ушли на перерыв со счетом 2:2.

Ранее сообщалось, что турецкий Фенербахче инициировал переговоры с Шальке по трансферу Евгения Коноплянки.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, Герта, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, гол, видео, видео гола, футбол
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