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Коноплянка попал в стартовый состав Шальке на матч Бундеслиги

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Украинец примет участие в матче против Герты.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
schalke04.de

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка выйдет в стартовом составе команды в матче 19-го тура чемпионата Германии против Герты. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда украинца проведет поединок в гостях. Начало встречи - в 21:30 по киевскому времени.

В текущем сезоне Коноплянка отыграл 14 матчей за Шальке во всех турнирах, в которых выполнил 2 ассиста.

Напомним, по информации СМИ, Евгений Коноплянка мог перейти в Бешикташ, однако от этого трансфера отказался главный тренер команды Шенол Гюнеш.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, Герта, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, стартовый состав
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