Украинец примет участие в матче против Герты.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка выйдет в стартовом составе команды в матче 19-го тура чемпионата Германии против Герты. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда украинца проведет поединок в гостях. Начало встречи - в 21:30 по киевскому времени.

В текущем сезоне Коноплянка отыграл 14 матчей за Шальке во всех турнирах, в которых выполнил 2 ассиста.

Напомним, по информации СМИ, Евгений Коноплянка мог перейти в Бешикташ, однако от этого трансфера отказался главный тренер команды Шенол Гюнеш.