Айнтрахт принимал Фрайбург в матче 18-го туре Бундеслиги.

Франкфуртский Айнтрахт, с которым Шахтеру предстоит встретиться в 1/16 Лиги Европы успешно стартовал после зимнего перерыва в домашнем чемпионате.

На родном поле Айнтрахт обыграл Фрайбург.

Айнтрахт - Фрайбург 3:1

Голы: Алле, 36, Ребич, 40, Йович, 45 - Петерсен, 69.

Айнтрахт: Трапп - Абраам, Ндика, Хасебе - да Коста, Фернандес, Костич, Роде (де Гузман, 72) - Ребич, Йович (Виллемс, 68, Штендера, 90+2), Аллер.

Фрайбург: Шволов - Кох, Хайнц, Гульде - Кюблер (Штенцель, 80), Хаберер, Франтц, Гондорф - Грифо, Вальдшмидт (Хелер, 46), Нидерлехнер (Петерсен, 46).

Предупреждения: Фернандес, Роде - Гондорф.