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Боруссия Д рассчитывает ослабить Баварию, не продавая им своих футболистов

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Руководство дортмундского клуба больше не намерено продавать своих игроков в Мюнхен.
Игроки дортмундской Боруссии
Игроки дортмундской Боруссии
Getty Images

Дортмундская Боруссия приняла решение не продавать своих футболистов мюнхенской Баварии.

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По информации Bild, таким способом "шмели" рассчитывают ослабить Баварию и навязать им борьбу за чемпионство в Германии. Источник отмечает, что именно по этой причине Боруссия продала Криштиана Пулишича в Челси, а не в Баварию.

Напомним, в последние годы дортмундцы продали Баварии Марио Гетце, Роберта Левандовски и Матса Хуммельса.

Бавария в последний раз становилась чемпионом Германии в 2012 году, а после этого Бавария выиграла шесть сезонов подряд.

На данный момент по итогам 17-ти туров Боруссия лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 42 очка. Бавария находится на второй строчке с 36 баллами.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия подписала защитника Бока Хуниорс Леонардо Балерди.

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Теги: Боруссия Д, Бавария, Боруссия Дортмунд, Бавария Мюнхен, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, вне игры
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