Леонардо Балерди сменил клубную прописку.

Защитник Леонардо Балерди, права на которого принадлежали Бока Хуниорс, продолжит карьеру в Германии.

19-летний футболист присоединился к дортмундской Боруссии, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Аргентинец успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с дортмундцами. Детали трансфера неизвестны.

“Мы планировали подписать его грядущим летом, но удалось сделать это сейчас. Балерди - это перспективный футболист, умный центральный защитник. Мы очень рады, что он выбрал нас. Убеждены, что он поможет команде“, - заявил спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

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Ранее сообщалось, что Бавария официально объявила о трансфере игрока сборной Франции.