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Наставник Шальке: Коноплянка в матче с Генком играл смело и принимал верные решения

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Главный тренер немецкого клуба отметил хорошую игру украинского футболиста в товарищеском матче с Генком.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
schalke04.de

Шальке проводит подготовительный сбор в Испании, в рамках которого его подопечные провели товарищеский поединок с бельгийским Генком.

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Наставник гельзенкирхенского клуба Доменико Тедеско похвалил игру украинского полузащитника команды Евгения Коноплянки в этом матче.

"Ребята хорошо отыграли в нападении. Мы часто владели мячом в атакующей трети поля, было много неплохих шансов забить.

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Евгений Коноплянка сыграл очень смело, он искал выгодные позиции и создавал ситуации с выходом один на один, а также принимал своевременные решения", – приводит слова Тедеско пресс-служба Шальке.

Отметим, что матч между Шальке и Генком завершился результативной ничьей - 2:2.


Евгений Коноплянка в матче против Генка. Фото: schalke04.de

Ранее сообщалось, что хавбек Шальке Евгений Коноплянка покинет состав команды в зимнее трансферное окно.

Также отмечалось, что украинец вместе с партнерами по команде отправился в ночной клуб после поражения от Порту, чем вызвал гнев Доменико Тедеско.

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Теги: Евгений Коноплянка, Доменико Тедеско, Шальке, товарищеский матч, Генк, футбол
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