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Коноплянка вместе с одноклубниками отправился в ночной клуб после поражения от Порту

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Главный тренер Шальке взбешен нарушением дисциплины со стороны своих подопечных.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
instagram.com/konoplyanka.official/

Наставник Шальке Доменико Тедеско разочарован поведением своих игроков, и особенно его расстраивает не столько низкие результаты, сколько нарушение дисциплины.

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По информации Bild, 7 игроков гельзенкирхенского клуба после поражения от Порту в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов отправились в ночной клуб. Среди футболистов был украинец Евгений Коноплянка, а компанию ему составили Налдо, Амин Харитом, Матия Настасичем, Франко Ди Санто, Омар Маскарелем и Александр Нюбелем.

Игроки вернулись в отель лишь под утро. Источник отмечает, что на ночную прогулку также отправились члены функциональной команды и сотрудники службы безопасности.

Ранее сообщалось, что игрок Шальке Евгений Коноплянка встретил Новый год в образе арабского шейха.

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Теги: Евгений Коноплянка, Бундеслига, Лига Чемпионов, Доменико Тедеско, футбол, вне игры, вечеринка, ночной клуб
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