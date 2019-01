Защитник Штутгарта и сборной Франции Бенжамен Павар подписал контракт с немецкой Баварией.

Читай также: Мяч Павара в ворота Аргентины признан лучшим голом ЧМ-2018

Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, 22-летний футболист подписал пятилетнее соглашение. Павар присоединится к команде 1 июля 2019 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

🗣️ @Brazzo: “I can confirm that Benjamin Pavard will join us on a five-year deal from 1st July 2019.“ pic.twitter.com/jiJo1E4wsG