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Бавария официально объявила о трансфере игрока сборной Франции

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Защитник Штутгарта Бенжамен Павар летом присоединится к составу мюнхенского клуба.
Бенжамен Павар
Бенжамен Павар
fcbayern.com

Защитник Штутгарта и сборной Франции Бенжамен Павар подписал контракт с немецкой Баварией.

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Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, 22-летний футболист подписал пятилетнее соглашение. Павар присоединится к команде 1 июля 2019 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

Павар выступает за Штутгарт с 2016 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в Бундеслиге, а летом 2018 года стал триумфатором чемпионата мира в составе сборной Франции.

Напомним, в услугах Бенжамена Павара была также заинтересована каталонская Барселона.

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Теги: Бавария, чемпионат Германии по футболу, Штутгарт, Бундеслига, Бенжамен Павар, трансфер, футбол, вне игры, контракт
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