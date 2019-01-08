Бавария сделала четвертое предложение по молодому вингеру Челси

Мюнхенский клуб всерьез нацелился на покупку Каллума Хадсона-Одои.

Мюнхенская Бавария не прекращает попыток подписать 18-летнего полузащитника Челси Каллума Хадсона-Одои.

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По информации Sky Sports, немецкий клуб готов удовлетворить финансовые запросы руководства Челси и заплатить за игрока 35 миллионов фунтов (около 40 млн евро).

В текущем сезоне молодой англичанин провел за лондонский клуб 6 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

Действующий контракт игрока с “аристократами“ рассчитан до июня 2020 года.

Стоит отметить, что предыдущее предложение Баварии по Хадсону-Одои составляло 18 миллионов евро, однако Челси ответил отказом.