Руководство мюнхенского клуба не спустило легендарному Франку Рибери грубого высказывания в адрес хейтеров.

Полузащитник Баварии Франк Рибери попал в неприятную историю из-за своего поста в Twitter, в котором ответил хейтерам на комментарии о визите в ресторан Нусрета Гекче.

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Француз посетили ресторан популярного турецкого шеф-повара, известного как Salt Bae и заказал “золотой“ стейк за 1200 евро, о чем рассказал в Instagram. Это вызвало критику со стороны болельщиков, и 35-летний Рибери не замедлил с ответом.

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“2019 год начинается с завистливых хейтеров, которые родились из-за порванного презерватива. #### ваших матерей, бабушек и весь ваш род. Я ничего вам не должен. Я всего добился, в первую очередь, благодаря богу, самому себе и тем близким людям, которые верили в меня“, – написал Рибери.

Мюнхенский клуб принял решение оштрафовать француза за нецензурные и грубые высказывания в социальных сетях. Об этом заявил спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич.

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“Он использовал слова, недопустимые для игрока Баварии. Он должен быть примером для подражания, а не грубить людям. Мы уже провели с ним беседу и сообщили, что оштрафуем его. Он полностью принял свое наказание“, - цитирует Салихамиджича пресс-служба Баварии.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Франк Рибери в пятый раз стал отцом.