Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бавария потратила 1,5 миллиона долларов на покупку защитника сборной США

Комментариев: 0
18-летний Крис Ричардс стал игроком мюнхенского клуба.
Крис Ричардс
Крис Ричардс
goal.com

Бавария совершила трансфер защитника Далласа и сборной США (U-20) Криса Ричардса.

Читай также: 22-летний полузащитник Баварии может завершить карьеру из-за травмы

По информации Goal.com, мюнхенский клуб заплатил за 18-летнего футболиста 1,5 миллиона долларов. Также американский клуб может получить еще 500 тысяч долларов в качестве бонусов. Отмечается, что Даллас также получит 40% от суммы возможной перепродажи Ричардса.

Напомним, что Ричардсон выступал в юниорской команде Баварии (U-19) на правах аренды. Теперь он будет защищать цвета немецкого гранда на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую Баварию.

Поделись:
Теги: Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, трансфер, сборная США по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь