18-летний Крис Ричардс стал игроком мюнхенского клуба.

Бавария совершила трансфер защитника Далласа и сборной США (U-20) Криса Ричардса.

Читай также: 22-летний полузащитник Баварии может завершить карьеру из-за травмы

По информации Goal.com, мюнхенский клуб заплатил за 18-летнего футболиста 1,5 миллиона долларов. Также американский клуб может получить еще 500 тысяч долларов в качестве бонусов. Отмечается, что Даллас также получит 40% от суммы возможной перепродажи Ричардса.

Напомним, что Ричардсон выступал в юниорской команде Баварии (U-19) на правах аренды. Теперь он будет защищать цвета немецкого гранда на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую Баварию.