Нападающий Челси может стать игроком Баварии
Мюнхенцы сделали предложение по англичанину Калуму Хадсону-Одои.
Форвард Челси Калум Хадсон-Одои может перейти в Баварию, сообщает Goal.
Мюнхенский клуб увеличил предложение по 18-летнему футболисту до 18-ти миллионов евро.
Отмечается, что это уже не первая попытка Баварии заполучить англичанина, но лондонцы установили на него ценник - 40 миллионов евро, и пока не собираются снижать цену.
Ранее главный тренер “синих“ заявил, что в Челси слишком много игроков.
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