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Нападающий Челси может стать игроком Баварии

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Мюнхенцы сделали предложение по англичанину Калуму Хадсону-Одои.
Калум Хадсон-Одои
Калум Хадсон-Одои
Getty Images

Форвард Челси Калум Хадсон-Одои может перейти в Баварию, сообщает Goal.

Мюнхенский клуб увеличил предложение по 18-летнему футболисту до 18-ти миллионов евро.

Отмечается, что это уже не первая попытка Баварии заполучить англичанина, но лондонцы установили на него ценник - 40 миллионов евро, и пока не собираются снижать цену.

Ранее главный тренер “синих“ заявил, что в Челси слишком много игроков.

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Теги: футбол, Челси, Бавария
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Источник: goal.com

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