Мюнхенцы сделали предложение по англичанину Калуму Хадсону-Одои.

Форвард Челси Калум Хадсон-Одои может перейти в Баварию, сообщает Goal.

Мюнхенский клуб увеличил предложение по 18-летнему футболисту до 18-ти миллионов евро.

Отмечается, что это уже не первая попытка Баварии заполучить англичанина, но лондонцы установили на него ценник - 40 миллионов евро, и пока не собираются снижать цену.

Ранее главный тренер “синих“ заявил, что в Челси слишком много игроков.