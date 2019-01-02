Коноплянка перевоплотился в арабского шейха и в этом образе встретил Новый год

Украинский полузащитник Шальке выбрал оригинальный образ для новогодней ночи.

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка во время новогоднего вечера перевоплотился в арабского шейха.

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Футболист встретил Новый год в кругу семьи и друзей, устроив костюмированную вечеринку. Об этом Коноплянка рассказал своим поклонникам в Instagram.

“Друзья, я поздравляю вас с новогодними праздниками. Желаю вам отличного настроения, ярких событий и неиссякаемых резервов силы для достижения ваших желаний и целей в новом 2019-м году“, – написал Евгений.

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