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Полузащитник Баварии угодил в серьезную аварию и разбил роскошный спорткар

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Кингсли Коман угодил в серьезное ДТП.
Кингсли Коман и его спорткар McLaren 720s
Кингсли Коман и его спорткар McLaren 720s
instagram.com/king_coman/

Полузащитник Баварии Кингсли Коман создал аварийную ситуацию на дороге и разбил свой дорогой спортивный автомобиль.

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По информации издания TZ, 22-летний футболист ехал на высокой скорости на своем McLaren 720s.

Дорога была мокрая и Коман потерял управление, в следствие чего врезался в барьерное ограждение.


McLaren 720s Кингсли Комана. Фото: instagram.com/king_coman/

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, однако шикарный спорткар футболиста был разбит. Коману выписали штраф за создание аварийной ситуации.

Ранее сообщалось, что игрок Баварии Кингсли Коман может завершить профессиональную карьеру.

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Теги: Кингсли Коман, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, вне игры, ДТП, авария, спорткар, McLaren, автомобиль
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