Кингсли Коман угодил в серьезное ДТП.

Кингсли Коман и его спорткар McLaren 720s instagram.com/king_coman/

Полузащитник Баварии Кингсли Коман создал аварийную ситуацию на дороге и разбил свой дорогой спортивный автомобиль.

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По информации издания TZ, 22-летний футболист ехал на высокой скорости на своем McLaren 720s.

Дорога была мокрая и Коман потерял управление, в следствие чего врезался в барьерное ограждение.



McLaren 720s Кингсли Комана. Фото: instagram.com/king_coman/

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, однако шикарный спорткар футболиста был разбит. Коману выписали штраф за создание аварийной ситуации.

Ранее сообщалось, что игрок Баварии Кингсли Коман может завершить профессиональную карьеру.