Полузащитник Баварии угодил в серьезную аварию и разбил роскошный спорткар
Кингсли Коман угодил в серьезное ДТП.
Полузащитник Баварии Кингсли Коман создал аварийную ситуацию на дороге и разбил свой дорогой спортивный автомобиль.
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По информации издания TZ, 22-летний футболист ехал на высокой скорости на своем McLaren 720s.
Дорога была мокрая и Коман потерял управление, в следствие чего врезался в барьерное ограждение.
McLaren 720s Кингсли Комана. Фото: instagram.com/king_coman/
Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, однако шикарный спорткар футболиста был разбит. Коману выписали штраф за создание аварийной ситуации.
Ранее сообщалось, что игрок Баварии Кингсли Коман может завершить профессиональную карьеру.
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