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Красотка пятницы: сексуальная модель, которая разрушила брак Хамеса Родригеса

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию горячую Хельгу Лавкейти.

Хельга Лавкейти
Хельга Лавкейти
instagram.com/helga_model/

Хельга Лавкейти - пышногрудая 26-летняя модель из России, которая покорила своей красотой весь мир и стала одной из самых популярных моделей в Instagram, у которой 3,9 миллиона подписчиков.

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Настоящее имя девушки - Ольга Коробицына, она родилась в Хабаровске, закончила школу с золотой медалью, получила также музыкальное образование по игре на фортепиано и вокалу, а потом уехала строить модельную карьеру в Санкт-Петербург. 

Именно в Питере в 2012 году девушка стала знаменитой - ее заметил известный фотограф Александр Маврина, который помог ей заполучить первых фанатов. Спустя пять лет она стала признанной во всем мире моделью в стиле ню.

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В 2016 году Хельга попала в скандальную историю - испанские СМИ сообщали, что именно она стала причиной развода игрока Баварии Хамеса Родригеса, который на тот момент выступал в Реале. Сама красотка в одном из интервью отрицала любую связь с Хамесом, но никто ей так и не поверил. 

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была жгучая танцовщица, на которую “запал“ помолвленный игрок Саутгемптона.

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Теги: Хамес Родригес, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, вне игры, Красотка пятницы, девушка, фото, Хельга Лавкейти
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