Айнтрахт планирует взять в аренду Себастьяна Роде.

В зимнее трансферное окно немецкий Айнтрахт планирует усилиться полузащитником дортмундской Боруссии Себастьяном Роде.

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Как сообщает Kicker, 28-летний футболист может перейти в клуб из Франкфурта на правах аренды. Отметим, что Роде уже выступал за Айнтрахт с 2010 по 2014 год.

Минувший сезон немец пропустил из-за травм, а в текущем сезоне отыграл 2 матча за вторую команду Боруссии в региональной лиге и 2 товарищеские игры – за первую команду.

Напомним, франкфуртский Айнтрахт стал соперником донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.

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