Гельзеркирхенцы одержали победу над соседом по турнирной таблице.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка впервые с сентября вышел в стартовом составе своей команды на матч Бундеслиги со Штутгартом (1:3), однако не сумел впечатлить, получив одну из худших оценок от портала WhoScored.

Украинец провел на поле 73 минуты и принял участие в первой голевой атаке, но, несмотря на это, получил оценку 6.7. Ниже показатели только у трех его партнеров.