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Коноплянка получил одну из худших оценок за матч против Штутгарта

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Гельзеркирхенцы одержали победу над соседом по турнирной таблице.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка впервые с сентября вышел в стартовом составе своей команды на матч Бундеслиги со Штутгартом (1:3), однако не сумел впечатлить, получив одну из худших оценок от портала WhoScored.

Украинец провел на поле 73 минуты и принял участие в первой голевой атаке, но, несмотря на это, получил оценку 6.7. Ниже показатели только у трех его партнеров.

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Теги: футбол, Евгений Коноплянка, Шальке, Штутгарт, Бундеслига
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Источник: WhoScored

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