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Шальке с Коноплянкой в основе одержал победу над Штутгартом

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Украинец провел на поле 73 минуты.
Шальке одержал победу над Штутгартом
Шальке одержал победу над Штутгартом
Getty Images

Евгений Коноплянка впервые с сентября вышел в стартовом составе Шальке на матч чемпионата Германии.

Команда украинца уверенно победила Штутгарт, а сам Евгений провел на поле 73 минуты, но результативными действиями за это время не отметился.

Это была последняя встреча “кобальтовых“ перед зимним перерывом.

Штутгарт – Шальке 1:3
Голы: 0:1 – 10 Скрибски, 0:2 – 70 Сане, 1:2 – 76 Гонсалес, 1:3 – 78 Кутуджу

Шальке: Фэрманн, Настасич, Стамбули, Сане, Скрибски, Бенталеб, Шопф, Калиджури, Коноплянка, Очипка, Сердар.
Запасные: Райт, Ритер, Кутуджу, Нюбель, Маккенни, Голлер, Руди.

Штутгарт: Цилер, Кемпф, Бек, Баумгартль, Инсуа, Томми, Аскасибар, Гентнер, Дидави, Гонсалес, Гомес.
Запасные: Сарпей, Соса, Аидонис, Кастро, Донис, Аколо, Граль.

Предупреждения: Шопф (10), Калиджури (50), Гентнер (55), Маккенни (62), Бенталеб (89), Очипка (89), Аскасибар (89), Цилер (89)

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Теги: футбол, Евгений Коноплянка, Шальке, Штутгарт, Бундеслига
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