Украинский футболист впервые с сентября выйдет в основе своей команды в поединке чемпионата Германии.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка выйдет в стартовом составе на матч 17-го тура Бундеслиги против Штутгарта.

Последний раз украинец начинал матч чемпионата Германии с первых минут 29 сентября против Майнца (1:0).

В этом сезоне Коноплянка провел 13 матчей в футболке Шальке, в которых отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Коноплянка покинет Шальке зимой.