Коноплянка начнет матч против Штутгарта в стартовом составе
Украинский футболист впервые с сентября выйдет в основе своей команды в поединке чемпионата Германии.
Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка выйдет в стартовом составе на матч 17-го тура Бундеслиги против Штутгарта.
Unsere Start-1⃣1⃣ in Stuttgart. 👇— FC Schalke 04 (@s04) 22 декабря 2018 г.
AUF GEHT'S, #SCHALKE, KÄMPFEN UND SIEGEN❗️🔵⚪️ #VFBS04 pic.twitter.com/FE80wKiklL
Последний раз украинец начинал матч чемпионата Германии с первых минут 29 сентября против Майнца (1:0).
В этом сезоне Коноплянка провел 13 матчей в футболке Шальке, в которых отдал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что Коноплянка покинет Шальке зимой.
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