Колумбиец опроверг слухи о конфликте с главным тренером.

Полузащитник Баварии Хамес Родригес рассказал о своем положении в мюнхенском клубе.

“Мое настоящее - Бавария, моя контракт рассчитан до июня. Сейчас я в порядке. В июне мы решим, что будет дальше. Теперь я думаю только о Баварии. Конфликты с главным тренером? У меня нет никаких проблем с Нико Ковачем“, - цитирует Родригеса Sport1.

Напомним, Хамес перешел из мадридского Реала в Баварию летом 2017 года на правах аренды, рассчитанной на два года.

Ранее сообщалось, что Хамес хочет вернуться в Реал.