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Хамес: У меня нет никаких проблем с Ковачем

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Колумбиец опроверг слухи о конфликте с главным тренером.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Полузащитник Баварии Хамес Родригес рассказал о своем положении в мюнхенском клубе.

“Мое настоящее - Бавария, моя контракт рассчитан до июня. Сейчас я в порядке. В июне мы решим, что будет дальше. Теперь я думаю только о Баварии. Конфликты с главным тренером? У меня нет никаких проблем с Нико Ковачем“, - цитирует Родригеса Sport1.

Напомним, Хамес перешел из мадридского Реала в Баварию летом 2017 года на правах аренды, рассчитанной на два года.

Ранее сообщалось, что Хамес хочет вернуться в Реал.

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Теги: футбол, Хамес Родригес, Бавария, Нико Ковач
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Источник: www.sport1.de

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