Мюнхенцы ищут замену Нико Ковачу.

Уволенный из Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью в ближайшее время может возглавить Баварию, сообщает Don Balon.

По информации издания, руководство мюнхенского клуба хочет расстаться с Нико Ковачем.

Бавария намерена провести перестройку, связанную с уходом ветеранов Франка Рибери и Арьена Роббена. Также клуб могут покинуть Томас Мюллер, Хави Мартинес, Жером Боатенг и Матс Хуммельс. Ответственность за создание новой команды предполагается возложить на португальского специалиста.

Ранее сообщалось, что Моуринью может вернуться Реал.