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Моуринью может возглавить Баварию

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Мюнхенцы ищут замену Нико Ковачу.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Уволенный из Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью в ближайшее время может возглавить Баварию, сообщает Don Balon.

По информации издания, руководство мюнхенского клуба хочет расстаться с Нико Ковачем.

Бавария намерена провести перестройку, связанную с уходом ветеранов Франка Рибери и Арьена Роббена. Также клуб могут покинуть Томас Мюллер, Хави Мартинес, Жером Боатенг и Матс Хуммельс. Ответственность за создание новой команды предполагается возложить на португальского специалиста.

Ранее сообщалось, что Моуринью может вернуться Реал.

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Теги: футбол, Бавария, Жозе Моуринью
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Источник: www.donbalon.com

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