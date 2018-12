Бавария в рамках 16-ого тура немецкой Бундеслиги выиграла у Ляйпцига (1:0).

Единственный мяч мюнхенского клуба на счету француза Франка Рибери.

Голкипер баварцев Мануэль Нойер так обрадовался взятию ворот соперника, что исполнил танец краба.

Can we all take a moment to appreciate Manuel Neuer's celebration when Franck Ribery hit a late winner for Bayern last night? 😂😂😂



Goalkeepers are a different breed... pic.twitter.com/MNcIsSkHy5