Будущий соперник Шахтера сыграл вничью в матче чемпионата Германии.

Айнтрахт сыграл вничью с Майнцом eintracht.de

Немецкий Айнтрахт, с которым донецкий Шахтер встретится в Лиге Европы, сыграл в результативную ничью с Майнцом в рамках 16-го тура чемпионата Германии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Майнц - Айнтрахт:

Майнц - Айнтрахт 2:2

Голы: Квайсон, 10, 36 - Йович, 31, 45.

Майнц: Центнер, Белль, Аарон Мартин, Бросински, Ниакате, Латца (Максим, 88), Кунде (Баку, 77), Боэтиюс, Гбамен, Квайсон, Матета (Онисиво, 84).

Айнтрахт Ф: Трапп, Фалетт, Ндика, да Кошта, Сальседо, Фернандес, Костич, де Гузман (Ребич, 72), Гачинович (Виллемс, 72), Йович, Аллер.