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Майнц - Айнтрахт 2:2 - обзор матча Бундеслиги с участием соперника Шахтера

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Будущий соперник Шахтера сыграл вничью в матче чемпионата Германии.

Айнтрахт сыграл вничью с Майнцом
Айнтрахт сыграл вничью с Майнцом
eintracht.de

Немецкий Айнтрахт, с которым донецкий Шахтер встретится в Лиге Европы, сыграл в результативную ничью с Майнцом в рамках 16-го тура чемпионата Германии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Майнц - Айнтрахт:

Майнц - Айнтрахт 2:2
Голы: Квайсон, 10, 36 - Йович, 31, 45. 

Майнц: Центнер, Белль, Аарон Мартин, Бросински, Ниакате, Латца (Максим, 88), Кунде (Баку, 77), Боэтиюс, Гбамен, Квайсон, Матета (Онисиво, 84).
 
Айнтрахт Ф: Трапп, Фалетт, Ндика, да Кошта, Сальседо, Фернандес, Костич, де Гузман (Ребич, 72), Гачинович (Виллемс, 72), Йович, Аллер.

Предупреждения: Аарон Мартин, Сальседо, Боэтиюс, Ребич, Белль, Ндика. 

 

Вашему вниманию также представление соперника Шахтера в Лиге Европы.

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Теги: Айнтрахт Франкфурт, Майнц, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, видео голов, обзор матча
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