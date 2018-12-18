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Футболист Боруссии Дортмунд установил рекорд Бундеслиги

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Пако Алькасер забил 10 мяч, выходя на замену.
Пако Алькасер
Пако Алькасер
goal.com

Нападающий дортмундской Боруссии Пако Алькасер установил рекорд чемпионата Германии в матче 16-го тура против Фортуны (1:2).

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Забив мяч, игрок стал первым футболистом в истории Бундеслиги, которому удалось отличиться 10 раз, выходя на замену, сообщает OptaFranz.

Поражение в матче с Фортуной стало первым для дортмундцев в этом сезоне Бундеслиги.

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Теги: футбол, Боруссия Дортмунд, Пако Алькасер, Бундеслига
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Источник: twitter.com

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