Футболист Боруссии Дортмунд установил рекорд Бундеслиги

Пако Алькасер забил 10 мяч, выходя на замену.

Нападающий дортмундской Боруссии Пако Алькасер установил рекорд чемпионата Германии в матче 16-го тура против Фортуны (1:2).

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Забив мяч, игрок стал первым футболистом в истории Бундеслиги, которому удалось отличиться 10 раз, выходя на замену, сообщает OptaFranz.

10 - @paco93alcacer ist der erste Spieler der BL-Historie, der in einer Saison 10 Jokertore erzielt! Der Spanier hat den alten Rekord von Nils Petersen und Ioan Ganea (je 9) schon am 16. Spieltag überboten. Phänomen. #F95BVB @BVB pic.twitter.com/sOSlMO5uCt — OptaFranz (@OptaFranz) 18 декабря 2018 г.

Поражение в матче с Фортуной стало первым для дортмундцев в этом сезоне Бундеслиги.