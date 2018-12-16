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Отец капитана Штутгарта умер на стадионе сразу после победы команды

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Кристиан Гентнер потерял отца после победы над Гертой.
Кристиан Гентнер
Кристиан Гентнер
Getty Images

Штутгарт на своем поле обыграл Герту со счетом 2:1 в матче 15-го тура чемпионата Германии.

Сразу после матча победа омрачилась трагическим событием - на стадионе скончался отец полузащитника и капитана Штутгарта Кристиана Гентнера Герберт.

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“Штутгарт соболезнует в связи со смертью Герберта Гентнера, отца капитана нашей команды Кристиана Гентнера. Клуб выражает свои соболезнования и предлагает поддержку семье Гентнер“, – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что 18-летний игрок московского Локомотива был найден мертвым.

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Теги: Штутгарт, Бундеслига, чемпионат Германии по футболу, футбол, вне игры, смерть, отец
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