Украинца выставили на трансфер.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка и четыре его одноклубника покинут команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

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Такое решение было принято руководством клуба из-за неудовлетворительных результатов команды.

Таким образом на трансфер этой зимой выставят Евгения Коноплянку, Йоханнеса Гайса, Омара Маскареля, Бреэля Эмболо и Франко Ди Санто.

Отмечается, что годовая зарплата украинца составляет 5 миллионов евро в год, но его игра при этом не убедительна.

В нынешнем сезоне в 12-ти матчах Коноплянка отметился двумя ассистами.