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22-летний полузащитник Баварии может завершить карьеру из-за травмы

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Кингсли Коман устал от травм.
Кингсли Коман
Кингсли Коман
Getty Images

Футболист Баварии Кингсли Коман заявил, что завершит спортивную карьеру в том случае, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке. 

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“С меня хватит. Если моя нога не предназначена для игры в футбол, значит такова судьба. У меня был сложный год. Надеюсь, такое больше никогда не повторится.

Но если мне все же нужна будет дополнительная операция на лодыжке, значит я завершу карьеру футболиста. В этом случае я просто не смогу выступать на высоком уровне“, - цитирует француза Football Italia.

Напомним, в начале сезона 22-летний Коман получил разрыв связок лодыжки и перенес несколько операций.

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Теги: футбол, Бавария, Кингсли Коман, травма
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Источник: footballitalia.net

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