Немецкий гранд планирует существенное изменение состава в летнее трансферное окно.

Мюнхенская Бавария недовольна текущим положением команды в чемпионате Германии и планирует обновить состав по окончании нынешнего сезона.

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По информации France Football, немцы определили три главные цели на летнее трансферное окно, и все они выступают в чемпионате Франции - полузащитник Лиона Набиль Фекир, хавбек Марселя Флориан Товер и форвард Лилля Николас Пепе.

Ожидается, что Фекир займет место Хамеса Родригеса, который вернется в Реал по истечении срока аренды, а Пепе заменит Франка Рибери и Арьена Роббена, которые покинут немецкий гранд летом 2019 года.

На трансферы Баварии придется потратить около 145 миллионов евро - 40 миллионов на Фекира, 45 миллионов на Товена и 60 миллионов на Пепе.

Ранее сообщалось, что мюнхенская Бавария интересуется полузащитником Реала Иско, у которого конфликт с главным тренером "сливочных" Сантьяго Солари.