Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бавария готовится перестроить команду и потратит 145 миллионов на трансферы

Комментариев: 0
Немецкий гранд планирует существенное изменение состава в летнее трансферное окно.
Набиль Фекир - трансферная цель Баварии
Набиль Фекир - трансферная цель Баварии
Getty Images

Мюнхенская Бавария недовольна текущим положением команды в чемпионате Германии и планирует обновить состав по окончании нынешнего сезона.

Читай также: Президент Баварии рассказал, почему клуб решил не подписывать Роналду

По информации France Football, немцы определили три главные цели на летнее трансферное окно, и все они выступают в чемпионате Франции - полузащитник Лиона Набиль Фекир, хавбек Марселя Флориан Товер и форвард Лилля Николас Пепе.

Ожидается, что Фекир займет место Хамеса Родригеса, который вернется в Реал по истечении срока аренды, а Пепе заменит Франка Рибери и Арьена Роббена, которые покинут немецкий гранд летом 2019 года.

На трансферы Баварии придется потратить около 145 миллионов евро - 40 миллионов на Фекира, 45 миллионов на Товена и 60 миллионов на Пепе.

Ранее сообщалось, что мюнхенская Бавария интересуется полузащитником Реала Иско, у которого конфликт с главным тренером "сливочных" Сантьяго Солари.

Поделись:
Теги: Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, Набиль Фекир, Лион, Марсель, Лилль, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, трансферы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь