Мюнхенцы нашли замену своим ветеранам.

Полузащитник Реала и сборной Испании Иско может продолжить карьеру в Бунделиге, сообщает издание Tuttosport.

Мюнхенская Бавария рассматривает 26-летнего полузащитника в качестве замены Франку Рибери или Арьену Роббену, которые покинут клуб в конце сезона.

Кроме того, между испанцем и главным тренером “сливочных“ Сантьяго Солари зародился конфликт, из-за чего Иско перестал попадать в стартовый состав команды.