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Бавария интересуется хавбеком Реала

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Мюнхенцы нашли замену своим ветеранам.
Иско
Иско
Getty Images

Полузащитник Реала и сборной Испании Иско может продолжить карьеру в Бунделиге, сообщает издание Tuttosport.

Мюнхенская Бавария рассматривает 26-летнего полузащитника в качестве замены Франку Рибери или Арьену Роббену, которые покинут клуб в конце сезона.

Кроме того, между испанцем и главным тренером “сливочных“ Сантьяго Солари зародился конфликт, из-за чего Иско перестал попадать в стартовый состав команды.

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Теги: футбол, Бавария, Реал, Иско
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Источник: www.tuttosport.com

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