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Легенда Байера признался в том, что жена сдавала за него тесты по физподготовке

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Штефан Кисслинг рассказал о помощи жены.
Штефан Кисслинг
Штефан Кисслинг
www.bild.de

Бывший футболист леверкузенского Байера Штефан Кисслинг рассказал о том, как он прибегал к помощи жены тогда, когда чувствовал необходимость в отдыхе.

Помимо обычных тренировочных сессий, футболистам нередко дают своеобразные домашние задания для поддержания формы. Единственным способом проверить их выполнение было использование различных датчиков. Жена Кисслинга Норина, которая просто обожает спорт, с удовольствием брала на себя выполнения всех тестов, предварительно нацепив необходимые датчики.

“Я никогда не выполнял полный объем работы, который нужно было сделать. Моя жена весьма спортивна, так что она часто помогала мне. Она выполняла задания настолько хорошо, что никто ничего не подозревал.

Это никак не отражалось на поле, где я был всегда одним из лучших. Я просил жену о помощи исключительно в те моменты, когда чувствовал необходимость в отдыхе“, - цитирует немца Bild.

Напомним, Штефан Кисслинг завершил карьеру футболиста в сезоне-2017/18.

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Теги: футбол, Байер, сборная Германии по футболу
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Источник: wwww.bild.de

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