Президент Баварии рассказал, почему клуб решил не подписывать Роналду

Ули Хенесс сообщил причину отказа от идеи приобрести звездного португальца.

Президент Баварии Ули Хенесс рассказал, что по какой причине клуб решил не покупать нападающего Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна.

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“Роналду уже 33 года, а его стоимость - 100 миллионов евро, поэтому мы даже не пытались его купить. Я бы мог закрыть глаза на подобную сумму, но только в том случае, если бы мы обсуждали покупку 24-летнего игрока“, - цитирует Хенесса Bild.

Напомним, Криштиану Роналду перешел из мадридского Реала в Ювентус в июле этого года за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что президент Баварии запретил легенде клуба посещать VIP-ложу на домашнем стадионе.