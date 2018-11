Мюнхенская Бавария не будет продлевать соглашения с 34-летним Арьеном Роббеном и 35-летним Франком Рибери, контракты которых истекут летом 2019 года, сообщает Sport Bild.

SB |



- Robben & Ribery contracts won't be extended.

- Boateng, Hummels and Javi are doubtful whether they'll beyond 2019 or not.

- It's currently unlikely that Bayern will trigger James' buyout clause.

- Besides Benjamin Pavard, Bayern are looking for another defender, a DM. pic.twitter.com/g8G7AX7ZEq