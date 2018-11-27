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Кагава хочет покинуть Боруссию

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Японский футболист выявил желание уйти из клуба.
Синдзи Кагава
Синдзи Кагава
Getty Images

Полузащитник дортмундской Боруссии Синдзи Кагава признался, что хочет сменить чемпионат.

“Я бы хотел сменить обстановку и не оттягивать с этим. Единственный вариант - сменить команду. Я готов к новому вызову. Я не боюсь переезда, потому что ранее играл за Манчестер Юнайтед, и знаю, что это такое.

Я всегда хотел поиграть в Испании. До завершения карьеры очень хотелось бы сыграть в Ла Лиге. Этот вызов был бы главным в моей карьере“ - цитирует японца Nikkan Sports.

В этом сезоне Кагава сыграл всего лишь в четырех матчах Боруссии.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в подрыве автобуса Боруссии приговорили к 14 годам тюрьмы.

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Теги: футбол, Синдзи Кагава, Боруссия, Бундеслига, Ла Лига
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Источник: www.nikkansports.com

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.11.2018, 19:23
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