Кагава хочет покинуть Боруссию
Японский футболист выявил желание уйти из клуба.
Полузащитник дортмундской Боруссии Синдзи Кагава признался, что хочет сменить чемпионат.
“Я бы хотел сменить обстановку и не оттягивать с этим. Единственный вариант - сменить команду. Я готов к новому вызову. Я не боюсь переезда, потому что ранее играл за Манчестер Юнайтед, и знаю, что это такое.
Я всегда хотел поиграть в Испании. До завершения карьеры очень хотелось бы сыграть в Ла Лиге. Этот вызов был бы главным в моей карьере“ - цитирует японца Nikkan Sports.
В этом сезоне Кагава сыграл всего лишь в четырех матчах Боруссии.
Ранее сообщалось, что обвиняемого в подрыве автобуса Боруссии приговорили к 14 годам тюрьмы.
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