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Президент Баварии запретил легенде клуба посещать VIP-ложу на домашнем стадионе

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Ули Хенесс таким способом отреагировал на критику со стороны Пауля Брайтнера.
Президент Баварии Ули Хенесс
Президент Баварии Ули Хенесс
Getty Images

Президент Баварии Ули Хенесс запретил легендарному игроку клуба Паулю Брайтнеру посещать VIP-ложу домашнего стадиона команды Альянц Арены.

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“Мне позвонил мистер Дресен (финдректор Баварии - прим.ред.) и сообщил, что Хенесс лишил меня статуса почетного гостя.

Я ответил, что ожидал подобного от него и рад, что не буду видеться с некоторыми людьми. Я буду ходить на стадион, покупая билеты обычным способом“, - приводит слова Брайтнера Welt.

Отметим, что Хенесс и Брайтнер в 70-х годах 20-го века вместе выступали за Баварию, и по сей день являлись хорошими друзьями. Брайтнер раскритиковал клуб за текущие результаты, что вызвало неприязнь со стороны президента Баварии.


Пауль Брайтнер, фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что Бавария в ближайшее время может уволить главного тренера команды Нико Ковача. Эту должность могут занять экс-тренер Реала Зинедин Зидан и бывший наставник Арсенала Арсен Венгер.

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Теги: Ули Хенесс, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол
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