Ули Хенесс таким способом отреагировал на критику со стороны Пауля Брайтнера.

Президент Баварии Ули Хенесс запретил легендарному игроку клуба Паулю Брайтнеру посещать VIP-ложу домашнего стадиона команды Альянц Арены.

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“Мне позвонил мистер Дресен (финдректор Баварии - прим.ред.) и сообщил, что Хенесс лишил меня статуса почетного гостя.

Я ответил, что ожидал подобного от него и рад, что не буду видеться с некоторыми людьми. Я буду ходить на стадион, покупая билеты обычным способом“, - приводит слова Брайтнера Welt.

Отметим, что Хенесс и Брайтнер в 70-х годах 20-го века вместе выступали за Баварию, и по сей день являлись хорошими друзьями. Брайтнер раскритиковал клуб за текущие результаты, что вызвало неприязнь со стороны президента Баварии.



Пауль Брайтнер, фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что Бавария в ближайшее время может уволить главного тренера команды Нико Ковача. Эту должность могут занять экс-тренер Реала Зинедин Зидан и бывший наставник Арсенала Арсен Венгер.