Немецкий клуб заинтересован в услугах Арсена Венгера.

Бавария рассматривает кандидатуру экс-тренера Арсенала Арсена Венгера в качестве наставника команды.

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По информации Bild, руководство немецкого клуба высоко оценивает тренерский опыт Венгера и готово предложить ему должность в случае отставки нынешнего главного тренера Нико Ковача.

Как сообщает The Telegraph, Венгер заинтересован в этой работе. Француз хочет возглавить команду, с которой способен завоевать титулы, чтобы завершить свою карьеру в качестве победителя.

Ранее сообщалось, что Бавария может уволить Нико Ковача уже на этой неделе, если немцы неудачно выступят в Лиге чемпионов.