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Венгер может сменить Ковача на посту главного тренера Баварии

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Немецкий клуб заинтересован в услугах Арсена Венгера.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Бавария рассматривает кандидатуру экс-тренера Арсенала Арсена Венгера в качестве наставника команды.

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По информации Bild, руководство немецкого клуба высоко оценивает тренерский опыт Венгера и готово предложить ему должность в случае отставки нынешнего главного тренера Нико Ковача.

Как сообщает The Telegraph, Венгер заинтересован в этой работе. Француз хочет возглавить команду, с которой способен завоевать титулы, чтобы завершить свою карьеру в качестве победителя.

Ранее сообщалось, что Бавария может уволить Нико Ковача уже на этой неделе, если немцы неудачно выступят в Лиге чемпионов.

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Теги: Нико Ковач, Арсен Венгер, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, тренер
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