Бавария может уволить Ковача уже на этой неделе
Все зависит от матча Лиги чемпионов против Бенфики.
Главный тренер Баварии Нико Ковач завтра может быть уволен, сообщает Bild.
Судьба хорватского специалиста зависит от результата матча против Бенфики в 5-м туре Лиги чемпионов. Если мюнхенский клуб потерпит поражение, то Ковач точно будет отправлен в отставку.
В последнем туре Бундеслиги Бавария сыграла вничью с Фортуной (3:3) и занимает лишь пятое место в чемпионате.
Ранее, Арьен Роббен оценил работу нового наставника Баварии.
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