Все зависит от матча Лиги чемпионов против Бенфики.

Главный тренер Баварии Нико Ковач завтра может быть уволен, сообщает Bild.

Судьба хорватского специалиста зависит от результата матча против Бенфики в 5-м туре Лиги чемпионов. Если мюнхенский клуб потерпит поражение, то Ковач точно будет отправлен в отставку.

В последнем туре Бундеслиги Бавария сыграла вничью с Фортуной (3:3) и занимает лишь пятое место в чемпионате.

Ранее, Арьен Роббен оценил работу нового наставника Баварии.