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Коноплянка остался в запасе в матче Шальке с Нюрнбергом

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Украинец почти два месяца не выходил в стартовом составе клуба.
Коноплянка остался в запасе в матче Шальке с Нюрнбергом

Шальке разобрался с Нюрнбергом, а Евгений Коноплянка весь матч провел на скамейке для запасных. 

Стоит отметить, что это шестой матч подряд, когда Коноплянка начинает игру Шальке на скамейке запасных. В последний раз в чемпионате Германии в старте он выходил в матче Шальке против Майнца 29 сентября.

Шальке – Нюрнберг 5:2
Голы: Скжибски, 26, 84, Харит, 32, Бургшталлер, 70, Очипка, 90 — Паласиос-Мартинес, 38, Зреляк, 78

Шальке: Ферманн, Настасич, Стамбули, Сане, Очипка, Бенталеб, Калиджури, Руди (Маскарель, 80), Харит (Шопф, 86), Скжибски (Райт, 88), Бургшталлер.

Нюрнберг: Матения (Бредлов, 43), Марграйттер, Ляйбольд, Бауэр, Мюль, Петрак, Беренс, Райн, Кубо (Мисидьян, 79), Паласиос-Мартинес, Исхак (Зреляк, 71).

Предупреждения: Бауэр, Стамбули.

Удален: Бауэр, 67. 

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, чемпионат Германии
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