Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Боруссия выкупила у Барселоны нападающего

Комментариев: 0
Пако Алькасер стал полноценным игроком дортмундского клуба.
Пако Алькасер
Пако Алькасер
Getty Images

Форвард Пако Алькасер, который выступал в дортмундской Боруссии на правах аренды, подписал контракт с немецким клубом до лета 2023 года.

Читай также: Полузащитник Динамо подписал долгосрочный контракт с клубом

Как сообщает официальный сайт “шмелей“, немцы выкупили у Барселоны права на 25-летнего футболиста. Детали трансфера не раскрываются, однако по информации СМИ, сумма сделки составила 23 миллиона евро и 5 миллионов бонусами.

Читай также: Динамо подписало контракты сразу с тремя молодыми игроками

Отметим, что в текущем сезоне Алькасер забил 8 голов в 6-ти матчах Бундеслиги, а также отметился 1 голом в Лиге чемпионов.

По итогам 11-ти туров “шмели“ возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что полузащитник Челси Н`голо Канте подписал новый контракт с английским клубом.

Поделись:
Теги: Пако Алькасер, Боруссия Д, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, вне игры, контракт, Барселона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь