Пако Алькасер стал полноценным игроком дортмундского клуба.

Форвард Пако Алькасер, который выступал в дортмундской Боруссии на правах аренды, подписал контракт с немецким клубом до лета 2023 года.

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Как сообщает официальный сайт “шмелей“, немцы выкупили у Барселоны права на 25-летнего футболиста. Детали трансфера не раскрываются, однако по информации СМИ, сумма сделки составила 23 миллиона евро и 5 миллионов бонусами.

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Отметим, что в текущем сезоне Алькасер забил 8 голов в 6-ти матчах Бундеслиги, а также отметился 1 голом в Лиге чемпионов.

По итогам 11-ти туров “шмели“ возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что полузащитник Челси Н`голо Канте подписал новый контракт с английским клубом.