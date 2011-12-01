Бавария трогательно прокомментировала завершение карьеры Дрогба

Мюнхенцы поздравили ивуарийца.

Мюнхенская Бавария отреагировала на новость о том, что Дидье Дрогба решил завершить свою футбольную карьеру.

“Однажды ты разбил наши сердца, но мы все равно поздравляем тебя с прекрасной карьерой. Всего наилучшего в будущем“, - написали баварцы на своей странице в Twitter.

You broke our hearts once but we still want to congratulate you on a superb career. All the best for the future. 👏🏅@didierdrogba 🤝#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/xEhNAs5aeI — FC Bayern English (@FCBayernEN) 22 ноября 2018 г.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов-2011/12, который проходил в Мюнхене на Альянц Арене, мюнхенцы выигрывали у Челси 1:0, но за две минуты до окончания второго тайма Дрогба забил мяч, который перевел игру в дополнительное время.

Матч закончился серией пентальти, в которой решающий 11-метрой реализовал именно Дрогба. Тогда, на глазах у немецкой публики, самый престижный клубный трофей выиграли лондонцы.