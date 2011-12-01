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Бавария трогательно прокомментировала завершение карьеры Дрогба

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Мюнхенцы поздравили ивуарийца.
Дрогба в финале Лиги чемпионов 2011/12
Дрогба в финале Лиги чемпионов 2011/12
Getty Images

Мюнхенская Бавария отреагировала на новость о том, что Дидье Дрогба решил завершить свою футбольную карьеру.

“Однажды ты разбил наши сердца, но мы все равно поздравляем тебя с прекрасной карьерой. Всего наилучшего в будущем“, - написали баварцы на своей странице в Twitter.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов-2011/12, который проходил в Мюнхене на Альянц Арене, мюнхенцы выигрывали у Челси 1:0, но за две минуты до окончания второго тайма Дрогба забил мяч, который перевел игру в дополнительное время.

Матч закончился серией пентальти, в которой решающий 11-метрой реализовал именно Дрогба. Тогда, на глазах у немецкой публики, самый престижный клубный трофей выиграли лондонцы.

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Теги: футбол, Бавария, Лига Чемпионов, Дидье Дрогба
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Источник: twiter.com

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