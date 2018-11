Бавария трогательно прокомментировала завершение карьеры Дрогба

Мюнхенская Бавария отреагировала на новость о том, что Дидье Дрогба решил завершить свою футбольную карьеру.

“Однажды ты разбил наши сердца, но мы все равно поздравляем тебя с прекрасной карьерой. Всего наилучшего в будущем“, - написали баварцы на своей странице в Twitter.

You broke our hearts once but we still want to congratulate you on a superb career. All the best for the future. 👏🏅@didierdrogba 🤝#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/xEhNAs5aeI