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Роббен оценил работу нового наставника Баварии

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Голландец рассказал о шансах своей команды на трофей.
Арьен Роббен
Арьен Роббен
Getty Images

Полузащитник мюнхенской Баварии Арьен Роббен поделился мнением о текущем положении дел в команде.

“На данный момент мы не можем говорить о победах в турнирах, потому что мы просто-напросто недостаточно хороши. Нико Ковач очень амбициозен, и он упорно работает. Но тут нужно говорить, как есть, тренировать Баварию - это невероятно тяжелая работа”,- цитирует голландца Bild.

Ранее сообщалось, что лидеры Баварии взбунтовались против своего нового тренера.

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Теги: футбол, Бавария, Арьен Роббен, Нико Ковач
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