Несмотря на вылет из дивизиона А, у немцев сохранилось отличное настроение.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, какое поощрение ждет полузащитника мюнхенской Баварии Томаса Мюллера, который на этой неделе проведет свой 100-й матч в футболке сборной.

“Томас заслуживает огромного уважения. Он почти никогда не травмировался, всегда находился в строю и вкалывал на благо национальной команды. Если завтра он сыграет свой сотый матч за сборную, я оплачу ему пшеничное пиво”,- заявил наставник экс-чемпионов мира.

Напомним, что 19-го ноября немцам предстоит встретиться с Нидерландами в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций. Для Германии этот поединок может стать лишь игрой за престиж, ведь Лев и его подопечные уже вылетели в дивизион Б.