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Лев рассказал, как отблагодарит Мюллера за 100-й матч в сборной

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Несмотря на вылет из дивизиона А, у немцев сохранилось отличное настроение.
Томас Мюллер
Томас Мюллер
Getty Images

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, какое поощрение ждет полузащитника мюнхенской Баварии Томаса Мюллера, который на этой неделе проведет свой 100-й матч в футболке сборной.

“Томас заслуживает огромного уважения. Он почти никогда не травмировался, всегда находился в строю и вкалывал на благо национальной команды. Если завтра он сыграет свой сотый матч за сборную, я оплачу ему пшеничное пиво”,- заявил наставник экс-чемпионов мира.

Напомним, что 19-го ноября немцам предстоит встретиться с Нидерландами в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций. Для Германии этот поединок может стать лишь игрой за престиж, ведь Лев и его подопечные уже вылетели в дивизион Б.

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Теги: футбол, сборная Германии, Лига наций, Томас Мюллер, Йоахим Лев
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