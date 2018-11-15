Бавария не будет выкупать у Реала арендованного футболиста

Хамес Родригес вернется в Реал по окончанию договора аренды.

Полузащитник Баварии Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, вероятно, вернется в Королевский клуб следующим летом.

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Как сообщает Marca со ссылкой на Kicker, мюнхенский клуб не собирается активировать опцию выкупа футболиста за 42 миллиона евро. Источник отмечает, что руководство немецкого гранда намерено омолодить состав и не хочет тратить такую сумму на покупку 27-летнего Родригеса.

Сообщается, что на трансферы Бавария готова выделить 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Хамес Родригес выбыл на несколько недель из-за травмы.