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Бавария не будет выкупать у Реала арендованного футболиста

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Хамес Родригес вернется в Реал по окончанию договора аренды.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Полузащитник Баварии Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, вероятно, вернется в Королевский клуб следующим летом.

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Как сообщает Marca со ссылкой на Kicker, мюнхенский клуб не собирается активировать опцию выкупа футболиста за 42 миллиона евро. Источник отмечает, что руководство немецкого гранда намерено омолодить состав и не хочет тратить такую сумму на покупку 27-летнего Родригеса.

Сообщается, что на трансферы Бавария готова выделить 200 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Хамес Родригес выбыл на несколько недель из-за травмы.

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Теги: Хамес Родригес, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, контракт, аренда, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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